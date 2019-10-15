Госдума обсудит возобновление полетов в Тбилиси после извинений президента Грузии

15.10.19 12:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает, что президент Грузии должна сначала принести извинения России и российскому народу, а только затем можно будет обсуждать восстановление отношений на прежнем уровне.

"Что касается авиасообщения, это решение из программы минимум. Позиция депутатов Госдумы, представителей народа РФ заключается в том, чтобы в этих вопросах всё-таки была не только ясность, но и справедливость была восстановлена", - сказал Володин во вторник на встрече с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Швейцарский парламентарий в ходе встречи отметил, что российское решение отменить прямые авиарейсы с Грузией наносит вред грузинской экономике. По его словам, имеются также "побочные эффекты от этого ограничения".

Володин добавил, что для исправления ситуации, "во-первых, президент Грузии должна извиниться перед гражданами России и нашей страной, потому что в этой ситуации именно руководство Грузии было ответственно за проведение и Межпарламентской ассамблеи православия и за всю ту ситуацию, которую произошла в дальнейшем".

Председатель Госдумы напомнил, что в Госдуме "настаивали не только на отмене рейсов". "Мы настаивали на запрете импорта в нашу страну грузинского вина. Мы считаем, что необходимо запрещать перечисление денежных средств в Грузию, но президент (Владимир Путин - ИФ) дал шанс. Дал шанс Грузии, грузинскому народу, чтобы они ситуацию поправили. Единственное, что осталось - это запрет на перелёты", - обратил внимание Володин.

Он ещё раз отметил, что "это тот минимум, который в этой череде решений менее болезненный".

"Представьте себе, если бы каждый четвёртый доллар, который приходит в экономику, перестал приходить", - сказал Володин.

Спикер Госдумы сказал, что сегодня грузинским политикам можно порекомендовать более активно ввести диалог с Россией, дезавуировать заявления, которые были сделаны, и сделать все для того, чтобы отношения восстановились и перешли в прежнее русло.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. А в России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

На следующий день, 22 июня, Минтранс РФ сообщил, что и полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".