Более 7,5 млн руб. президентских грантов получили НКО Колымы

15.10.19 12:38

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Шесть некоммерческих организаций (НКО) Магаданской области вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От Магаданской области победителями стали шесть некоммерческих организаций. По итогам второго в 2019 году конкурса общая сумма грантов составила 7 586 282 рубля", - говорится в сообщении.

Среди победителей проекты для детей из многодетных семей и пенсионеров, а также проекты по поддержке историко-просветительской организации и местных ремесленников.

Отмечается, что в прошлом году гранты получили 11 магаданских НКО на сумму 8,5 млн рублей, а в 2017 году победителями стали 12 НКО региона, между ними распределили сумму в 12 млн рублей.

Как сообщалось, 14 октября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвел итоги второго в нынешнем году конкурса. Всего финансирование получат 2,1 тыс. НКО.

Между победителями распределят 4,35 млрд рублей из бюджета, еще 2,5 млрд привлечены из внебюджетных источников. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 ноября.

Прием заявок на очередной конкурс стартует 15 октября и продлится до 25 ноября. Некоммерческие организации смогут претендовать на финансирование с 1 марта 2020 года.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Всего во всех шести конкурсах президентских грантов приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО, говорят в фонде. В 2019 году гранатовый фонд составляет 8 млрд рублей.