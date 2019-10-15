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15.10.19 12:52
"Массандра" расширит энотеку и увеличит коллекцию вин почти на 20%
Как известно, энотека "Массандры" насчитывает коллекционные вина более 800 наименований. Коллекция предприятия - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
"Энотека "Массандры" рассчитана на 1 млн бутылок, однако сегодня она вмещает уже 1 млн 036 тыс. бутылок, при этом работа по закладке продолжается. Сейчас хранилище заполнено полностью, включая дверные проемы и проходы. (. . .) Энотека будет увеличена, как минимум, на 200 тыс. бутылок", - говорится в пресс-релизе.
По данным "Массандры", изначально энотека занимала 9 галерей царских подвалов. В 1955 году построена 10-я галерея - она прошла под территорией внутреннего двора и соединила две эпохи: царские подвалы и советские. Сейчас решено создать 11-ю галерею. Ее проект презентуют в ходе IX всероссийского саммита виноделов, который пройдет в Крыму 26 октября.
"Под одиннадцатую галерею решено выделить один из тоннелей царских подвалов, где ранее шла выдержка вина в дубовой таре - все бочки сохранены и перенесены в другие тоннели", - отмечается в пресс-релизе.
Новую галерею коллекции откроют в 2020 году.
Ежегодно виноделы "Массандры" отбирают из лучших партий вина порядка 20-25 тыс. бутылок для энотеки. Также там хранятся вина коллекции дома Романовых, Воронцова, Голицына, Волконского и т.д.
"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год, в 2018 году выпустило более 15,55 млн.
Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма. По данным системы СПАРК-Интерфакс, "Массандра" после этого сменила статус с ФГУП на ГУП, сейчас 100% уставного капитала винзавода принадлежит министерству сельского хозяйства Крыма.
Руководство региона ранее заявляло о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.
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