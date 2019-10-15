Аэропорт Геленджика в 2019 году увеличил пассажиропоток на 17%

15.10.19 13:03

© РИА Новости. Георгий Зимарев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта "Геленджик" (Краснодарский край) в январе-сентябре 2019 года составил 321,752 тыс. человек, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток аэропорта в 2019 году является рекордным за всю 10-летнюю историю его работы. При этом трафик сохраняется и сегодня, несмотря на окончание летнего сезона. В сентябре аэропорт обслужил около 58 тыс. пассажиров", - приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

По его словам, в период весенне-летней навигации была расширена маршрутная сеть - прямые рейсы в Геленджик выполняли 11 авиакомпаний по 12 направлениям.

"Самыми популярными региональными направлениями стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Омск, что свидетельствует о том, что спрос на прямые рейсы в Геленджик из регионов растет", - сообщил Таранченко.

В настоящее время аэропорт готовится к переходу на осенне-зимнее расписание полетов, которое начнет действовать в конце октября.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. В 2018 году аэропорт снизил пассажиропоток на 3% по сравнению с уровнем 2017 года - до 294,533 тыс. человек.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.