Выставки, посвященные космонавту Алексею Леонову, открылись в Кузбассе

15.10.19 13:18

Фото с сайта администрации Кемеровской области

15 октября. Interfax-Russia.ru - Тематические выставки, связанные с именем скончавшегося на прошлой неделе космонавта Алексея Леонова, открылись в Кемеровской областной научной библиотеке, сообщает пресс-служба облправительства во вторник.

По данным ведомства, с 15 октября в холле библиотеки начала работу экспозиция "Первый в открытом космосе", на которой представлены оригиналы областной газеты "Кузбасс" за 1965 и 1975 годы с заметками о выходе Леонова в космос и стыковке советского космического корабля "Союз-19" с американским "Аполлоном".

В отделе библиотечного краеведения открылась выставка материалов о космонавте как о человеке, внесшему большой вклад в развитие науки о космосе.

"Посетители познакомятся с книгами и видеофильмами о земляке-космонавте, также книгами самого Леонова, фотоальбомом "Герои космоса на Кузбасской земле" тематическими книгами кузбасских авторов", - говорится в пресс-релизе.

В секторе книжных коллекций открылась выставка открыток с репродукциями картин космонавта "Земля и небо Алексея Леонова", а также открыток, посвященных космосу и знаменитым космонавтам.

Кроме того, с 15 октября по 3 ноября на мультимедийных экранах библиотеки будет транслироваться видеофильм "Сын земли Кузбасской", посвященный Леонову.

Планируется, что во время "Ночи искусств" 3 ноября в библиотеке состоится лекция "Земля и небо Алексея Леонова" о его картинах, а с 28 октября стартует литературный конкурс о космосе, итоги которого будут подведены 12 апреля 2020 года в День космонавтики.

Летчик-космонавт Леонов скончался в Москве 11 октября на 86-м году жизни.

Он родился в деревне Листвянка в 1934 году, после чего его семья переехала в Кемерово, где жила до 1947 года.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского "Apollo" со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.