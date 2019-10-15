Порядка 3,4 млн кв.м жилья и 27 станций метро введут в Москве до 2022 года

15.10.19 13:25

© РИА Новости. Илья Питалев

15 октября. Interfax-Russia.ru - По планам столичных властей в 2020-2022 гг. для реализации городских программ будет построено 3,4 млн кв.м жилья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник.

"Бюджетное финансирование жилищного строительства будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) и субсидий московскому фонду реновации жилой застройки", - сказал представитель пресс-службы.

В мэрии уточнили, что в 2020-2022 гг. также планируется построить 230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы, в том числе: 82 здания школ и детских садов, 32 поликлиники, 21 больничный корпус, шесть подстанций "Скорой медицинской помощи".

Кроме того, адресная инвестиционная программа (АИП) Москвы предполагает ввод в 2020-2022 годах 67,7 км линий и 27 станций столичного метрополитена.

По плану властей, пусковыми объектами метро в 2020-2022 годах станут участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково", участок Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапово" и участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до "Поселка "Северный".

Помимо этого, к 2022 году будет создан задел для ввода линий и станций метро, включая новые Коммунарскую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки, уточнили в пресс-службе.

По расчетам мэрии, в результате реализации программы метростроения к 2027 году 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций "подземки".

АИП на 2020-2022 гг. утверждена на заседании президиума городского правительства во вторник, ее объем превышает 2 трлн рублей. Порядка 2/3 средств планируется направить на развитие транспортной системы города.