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15.10.19 13:29

Тулун и Нижнеудинск войдут в госпрограмму по расселению из аварийного жилья

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 октября. Interfax-Russia.ru - Жилые дома в пострадавших от наводнения Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области, находящиеся вне зоны подтопления, но в крайне плохом состоянии, должны войти в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"Я думаю, в рамках этой программы мы выделим отдельную под данные муниципалитеты", - цитирует пресс-служба слова Мутко, который во вторник посетил Тулун.

Названная программа предполагает расселение граждан из жилья, которое поставлено на учет до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 2024 года.

Кроме того, по словам вице-премьера, будет решен вопрос водоотведения в этих городах. В следующем году будет проведено обследование Тулуна, в первую очередь, районов вокруг железной дороги.

"В Тулуне старый жилой фонд, есть целые районы, где высокий уровень грунтовых вод. Здесь нужен ряд решений. Ни Тулун, ни Нижнеудинск вообще не имеют никакой ливневой канализации, водоотведения, любой дождь - и в подвалах стоит вода. В следующем году мы сделаем обследование города. Найдем решение по водоотведению", - приводятся в сообщении слова Мутко.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1984 дома с населением 5424 человека.

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