В СКР создали базу "генетических следов" с мест преступлений

15.10.19 14:00

© РИА Новости. Илья Питалев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) создал банк данных подозреваемых, генетические следы которых были изъяты с мест преступлений, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Экспертами СК России накоплен положительный опыт выделения генотипа в следах, содержащих микроколичества биологического материала преступника, например в потожировых следах рук на веревках, одежде и других непригодных для традиционной дактилоскопии поверхностях. В результате следы рук приобретают дополнительные возможности по их использованию для установления личности преступника", - сказал Бастрыкин в интервью, фрагмент которого опубликован на сайте "Российской газеты".

Он отметил, что полученные сведения аккумулируются в едином ДНК-учете СКР.

"На данный момент по результатам проведенных экспертиз в этот учет введено и проверено 31 тыс. 988 генетических профилей проверяемых лиц", - сказал Бастрыкин.

По его словам, возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе так называемых серийных.

По данным СКР, следы рук изымаются на каждом третьем преступлении.

"В текущем году в результате проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 преступлениям. Мы установили совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников по 25 нераскрытым преступлениям, уверен, что их задержание - это вопрос времени ", - сказал глава СКР.