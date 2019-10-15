Электромобили в Москве освободят от транспортного налога до конца 2024 года

15.10.19 14:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 октября. Interfax-Russia.ru - Законопроект, освобождающий электромобили в Москве от транспортного налога, одобрен на заседании президиума правительства столицы во вторник и будет направлен на рассмотрение депутатов Мосгордумы.

В соответствии с документом владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога на пять лет - до 31 декабря 2024 года. Эта мера призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта.

Кроме того, одобренным законопроектом "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения" и "Об инвестиционном налоговом вычете" предполагается ввести льготу в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций вводится в отношении парков развлечений.

Эта льгота коснётся, в частности, строящегося парка развлечений в Нагатинской пойме.

Помимо этого, документ продлевает на пять лет льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении сертифицированных гостиниц; зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях (на которых расположены, например, гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства, спорта и другие), но находящиеся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.