Видеосюжеты о жизни Пелевина, Станиславского и Высоцкого покажут в московском метро

15.10.19 14:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Мини-сюжеты о жизни Виктора Пелевина, Константина Станиславского и Владимира Высоцкого будут транслировать в вагонах поездов на всех линиях московского метро до конца октября, сообщает сайт мэра Москвы.

"Где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, в каком доме состоялось дебютное выступление молодого Константина Станиславского и на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого - это и многое другое можно будет узнать, просмотрев мини-сюжеты на мониторах в вагонах метро. Ролики входят в цикл "Литература и театр" просветительского проекта "Привет, Москва!", - говорится в сообщении.

Часть роликов познакомит с уголками столицы, нашедшими отражение в произведениях Виктора Пелевина, уточняется в сообщении. Например, действие романа "Чапаев и Пустота" начинается на Тверском бульваре, по которому главный герой Петр Пустота бредет в феврале 1919 года.

"В рамках каждого тематического цикла проекта мы собираем интересные истории о городе, его историческом и культурном наследии. Для создания роликов была проделана большая работа. Надеемся, что теперь жители и гости столицы просто по пути на работу или домой узнают много интересного о литературной и театральной истории Москвы, получат положительные эмоции", - говорится в сообщении со ссылкой на куратора проекта "Привет, Москва!" Оксану Бондаренко.

Один из роликов рассказывает о Станиславском. Театральную карьеру режиссер начинал с актерской профессии. В 1884 году на любительской сцене в доме купца Карзинкина на Покровском бульваре состоялось первое выступление молодого актера в роли Подколесина в гоголевской "Женитьбе".

Несколько роликов посвящены местам, связанным с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого.

Всего в цикле проекта 50 роликов, каждый из них длится чуть больше минуты.