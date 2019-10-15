Омский губернатор предложил отдавать 50% транспортного налога в городской бюджет

15.10.19 14:17

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой перераспределения дохода от транспортного налога с передачей муниципалитету половины всех поступлений, сообщает правительство региона.

"В преддверии нового бюджетного года я предлагаю 50 процентов транспортного налога, который сейчас весь поступает в областной бюджет, направить в бюджет города. В этом есть элемент социальной справедливости, потому что эти деньги собираются на территории Омска, а с другой стороны, у города очень большие потребности в средствах для ремонта дорог, дворов, решения вопросов с уличным освещением. Вот поэтому я предлагаю 500 млн рублей направлять ежегодно в бюджет Омска для решения социально значимых вопросов", - приводятся в сообщении слова Буркова.

Это позволит мэрии высвободить из бюджета средства на улучшение городской среды и финансирование других обязательств.

Отмечается, что на данный момент в соответствии с бюджетным законодательством 100% транспортного налога, собираемого на территории региона, зачисляется в областной бюджет. С последними изменениями в Бюджетном кодексе РФ у регионов появилось право передавать транспортный налог местным бюджетам по единым нормативам для формирования муниципальных дорожных фондов.