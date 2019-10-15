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15.10.19 14:24
Роспотребнадзор: эпидемии респираторных инфекций в Петербурге нет
По данным ведомства, в городе против гриппа привит почти 1 млн 334,5 тысячи человек, что составило 24,9% населения. Чтобы повысить охват прививками взрослого населения, в Петербурге организована работа передвижных прививочных пунктов. На прошедшей неделе в восьми районах работали 15 передвижных прививочных пунктов, где было привито свыше пяти тысяч человек.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.
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