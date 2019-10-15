Уникальные предметы убранства православных храмов выставили в ризнице Спаса на Крови

15.10.19 14:29

Фото пресс-службы государственного музея-памятника "Исаакиевский собор"

15 октября. Interfax-Russia.ru - Предметы убранства православных храмов, богослужебные предметы, скульптуру и мелкую пластику из Государственного музея истории религии выставили в музее "Ризница" (ризница собора Спас на Крови), сообщила пресс-служба государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Выставка "Праздники Господни. Памятники декоративно-прикладного искусства" насчитывает более 70 предметов, большинство из них датируются XVII - началом XXI веков. Посетители смогут увидеть предметы из эмали, слоновой кости, перламутра, а также пасхальные яйца. Основными сюжетами крестов, образков, дробниц, панагий и резных икон, представленных на выставке, стали праздники православного церковного календаря.

Дополняют выставку фотографии "Палестинской коллекции", которая собиралась основателями Императорского православного Палестинского общества (ИППО) и сотрудниками Русской духовной миссии в Иерусалиме. На фотографиях запечатлены быт паломников, жизнь в Русской духовной миссии, деятельность ИППО, возведение русских построек, наиболее почитаемые места, связанные с евангельской историей жизни и смерти Иисуса Христа, говорится в сообщении.