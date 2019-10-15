Молодежные театры из России, Польши и Финляндии покажут спектакли в Тюмени

15.10.19 14:38

Фото с портала правительства Тюменской области

15 октября. Interfax-Russia.ru - Молодежный театральный фестиваль "Живые лица" пройдет 18-20 октября в Тюмени, сообщает во вторник областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

В фестивале примут участие театры из российских городов, а также Польши и Финляндии.

Конкурсные показы спектаклей пройдут на сценах молодежного театрального центра "Космос" и драмтеатра.

По данным оргкомитета, вход на все спектакли свободный.

В рамках фестиваля состоится "круглый стол", в котором примут участие декан театроведческого факультета ГИТИСа, студенты этого вуза, руководители студийных молодежных театров, педагоги Тюменского государственного института культуры.

Кроме того, в дни проведения фестиваля в Тюмени пройдет просмотр этюдов проекта "Театр в городе. Город в театре".

"По задумке авторов проекта, четыре молодых тюменских режиссера создадут театральные эскизы, каждый из которых связан с драматичной историей Тюмени. Просмотр этюдов пройдет по принципу автобусной экскурсии", - отмечается в пресс-релизе.