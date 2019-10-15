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15.10.19 14:38
Молодежные театры из России, Польши и Финляндии покажут спектакли в Тюмени
В фестивале примут участие театры из российских городов, а также Польши и Финляндии.
Конкурсные показы спектаклей пройдут на сценах молодежного театрального центра "Космос" и драмтеатра.
По данным оргкомитета, вход на все спектакли свободный.
В рамках фестиваля состоится "круглый стол", в котором примут участие декан театроведческого факультета ГИТИСа, студенты этого вуза, руководители студийных молодежных театров, педагоги Тюменского государственного института культуры.
Кроме того, в дни проведения фестиваля в Тюмени пройдет просмотр этюдов проекта "Театр в городе. Город в театре".
"По задумке авторов проекта, четыре молодых тюменских режиссера создадут театральные эскизы, каждый из которых связан с драматичной историей Тюмени. Просмотр этюдов пройдет по принципу автобусной экскурсии", - отмечается в пресс-релизе.
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