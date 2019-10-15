Космонавта Леонова похоронили на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье

15.10.19 14:46

© РИА Новости. Илья Питалев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", проститься с Леоновым, скончавшимся 11 октября на 86-м году жизни в Москве, пришли сотни людей.

Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, министр обороны Сергей Шойгу, заместители министра обороны России Николай Панков и Дмитрий Булгаков, командующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. На похороны прилетел и участник миссии "Союз" - "Аполлон" американец Том Стаффорд.

На траурном митинге выступили друзья, коллеги и ученики Леонова. Православный священник провёл отпевание Леонова.

Леонов похоронен с воинскими почестями. К месту захоронения от ритуального зала гроб с телом космонавта был доставлен на лафете, а в память о Леонове рота почетного караула дала салют из карабинов.

Ранее соболезнования родным и близким скончавшегося 10 октября в Москве на 86-м году жизни Леонова выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Шойгу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, многие российские политики, чиновники и космонавты.

Уход из жизни легенды космонавтики нашел отклик и за рубежом, свои соболезнования выразили в NASA, многие иностранные астронавты и публичные персоны, включая гитариста группы Queen Брайана Мэя. В день, когда стало известно о смерти Леонова, за бортом Международной космической станции работали американские астронавты. Трансляция их выхода в космос была прервана для сообщения о кончине космонавта. Астронавты в прямом эфире выразили соболезнования семье Леонова.