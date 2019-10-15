ВС РФ утвердил приговор двум фигурантам "дела украинских диверсантов"

15.10.19 14:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому "делу украинских диверсантов", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее адвокаты сообщили "Интерфаксу", что их подзащитные этапированы из Крыма в Москву для участия в слушании.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова. "На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно", - писала Денисова в фейсбуке.

Как сообщалось, Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ.

ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.