Ярославская область направит на ремонт дорог в рамках нацпроекта 3,4 млрд рублей

15.10.19 15:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 октября. Interfax-Russia.ru - Свыше 160 километров дорог Ярославской области отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Ориентировочная стоимость работ - порядка 2,3 млрд рублей. Ожидается, что общее финансирование нацпроекта в следующем году составит 3 млрд 376 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента дорожного хозяйства правительства региона Евгения Моисеева, которые приводит пресс-служба, Ярославская область в четвертый раз будет участвовать в нацпроекте.

Власти региона, отметил он, "намерены тщательно отбирать объекты для ремонта: будут учитывать социальную и эксплуатационную значимость дорог, интенсивность движения, наличие автобусных и школьных маршрутов и ряд других критериев".

"Также мы опираемся на результаты открытого голосования жителей области на сайте губернаторского проекта "Решаем вместе!", которое прошло летом 2018 года. Объекты, получившие наибольшую поддержку, отремонтированы первыми, остальные были проработаны на последующие периоды", - цитирует пресс-служба Моисеева.

К 2024 году в рамках реализации нацпроекта власти отремонтируют более 900 км. региональных дорог.