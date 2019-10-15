Бессарабов и Дудка включены в список обмена заключенными между РФ и Украиной

15.10.19 15:19

© РИА Новости. ФСБ РФ

15 октября. Interfax-Russia.ru - Фигуранты "дела украинских диверсантов" жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осуждённые на 14 лет заключения в колонии строгого режима за попытку диверсии, включены в список на обмен заключёнными между Россией и Украиной, сообщила "Интерфаксу" адвокат Оксана Железняк.

"Да, они давно включены в этот список", - так Железняк ответила на соответствующий вопрос агентства.

ОБМЕН

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что новый обмен удерживаемыми лицами с Россией будет включать три группы. "Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода".

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Со своей стороны Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.

"ДЕЛО ДИВЕРСАНТОВ"

Ранее во вторник сообщалось, что Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении жителей Крыма - Дудки и Бессарабова, получивших по 14 лет колонии строгого режима за подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатых веществ.

ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова, в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.