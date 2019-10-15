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15.10.19 15:19
Бессарабов и Дудка включены в список обмена заключенными между РФ и Украиной
"Да, они давно включены в этот список", - так Железняк ответила на соответствующий вопрос агентства.
ОБМЕН
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".
12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что новый обмен удерживаемыми лицами с Россией будет включать три группы. "Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода".
Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".
Со своей стороны Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.
"Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.
"ДЕЛО ДИВЕРСАНТОВ"
Ранее во вторник сообщалось, что Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении жителей Крыма - Дудки и Бессарабова, получивших по 14 лет колонии строгого режима за подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатых веществ.
ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова, в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.
По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.
Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.
Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.
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