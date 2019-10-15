Медведев дал 10 дней на решение вопроса приаэродромных зон в Московском авиаузле

15.10.19 15:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок решить вопрос с единообразным регулированием в части установления приаэродромных территорий для аэропортов Московского авиационного узла.

Тема определения границ приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон была затронута в ходе совещания у Медведева по вопросу исполнения поручений президента и правительства.

Премьеру рассказали, что аэропорт "Шереметьево" во взаимодействии с заинтересованными ведомствами Москвы и Подмосковья уже установил такие зоны, в то время как аэропорт "Внуково" при определении указанных границ руководствовался другими параметрами. Это в свою очередь привело к серьезному увеличению санитарных зон вокруг "Внуково" по сравнению с теми, что были установлены вокруг "Шереметьево", что вызвало неудовлетворение руководства Москвы и Московской области.

"Вопрос этот надо закрыть. В десятидневный срок доложите о том, что будет введено единообразное регулирование в отношении всех аэропортов на территории как минимум Московского транспортного узла, потому что он самый крупный и здесь самый большой пассажиропоток. В отношении других территорий отдельно обсудите и мне доложите предложения", - отреагировал глава правительства, выслушав участников совещания.

Он поручил Минтрансу и Роспотребнадзору выработать единые правила, касающиеся деятельности аэропортов на основе подхода определения зон, исходя не из максимальных, а из эквивалентных шумов. Кроме того, он поручил изменить нормативные документы, регулирующие этот вопрос.

В ходе дискуссии представители ведомств рассказали премьеру, что многие проблемы вызваны противоречиями в нормативном регулировании вопросов хозяйственной деятельности как самих аэропортов, так и субъектов, на территории которых они расположены. Медведев заявил о том, что это является еще одним подтверждением необходимости введения так называемой "регуляторной гильотины".

"Она необходима, потому что это просто безобразие. Это бесконечный бюрократический поток информации, в котором каждое ведомство по своему право, хозяйствующий субъект соблюдает те или иные правила, причем вне зависимости от того, что хозяйствующие субъекты занимаются одним и тем же, например аэропорты, каждый выбирает себе правила по душе и говорит: есть же правило, вот мы его и используем; а другой говорит: нет, мы вот здесь вот так договорились. Полное безобразие, если честно", - сказал глава правительства.