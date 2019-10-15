Путин в среду проведет совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и ДФО

15.10.19 15:44

© РИА Новости. Алексей Дружинин

15 октября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин проведет 16 октября в Кремле совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

"По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле. Планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

С основными докладами на совещании выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видео-конференции - губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области. Путин неоднократно посещал пострадавшие регионы, встречался с жителями", - напоминает пресс-служба.

В совещании также участвуют вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей, информирует пресс-служба президента.