Посольство РФ в Минске: Богачева сообщила, что находится на свободе

15.10.19 16:19

Фото с официальной страницы МИД РФ в соцсети

15 октября. Interfax-Russia.ru - Гражданка России Анна Богачева, о которой ранее сообщалось, что она задержана в Минске, заявила сотрудникам консульской службы посольства РФ, что находится на свободе, говорится в твиттере российской дипмиссии.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - сообщается на официальной странице посольства РФ в Белоруссии в Твиттере.

По данным члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, "она с мужем сейчас возвращается в Россию"

Он уточнил, что сейчас нет связи с Богачевой и ее мужем, так как "они спешат перебраться в безопасное место".

Ранее во вторник МИД РФ подтвердил задержание Богачевой правоохранительными органами Белоруссии.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - сообщалось на официальной странице в Facebook МИД РФ.

До этого СМИ сообщили, что в Минске задержана гражданка России Богачева, на которую распространены санкции США по делу о "вмешательстве в выборы" в этой стране.

В МВД и МИД Белоруссии, Генпрокуратуре, Госпогранкомитете информацию о задержании россиянки не комментировали. Комитет госбезопасности "не имеет информации о задержании этой гражданки", заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель белорусского КГБ Андрей Ярош.

Позднее член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что Богачева задержана в Белоруссии Интерполом по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщил Малькевич в социальных сетях.

Он рассказал "Интерфаксу", что Богачева была задержана в гостинице в Минске. С ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.

По словам Милькевича, он общается с ее мужем, статус которого пока неизвестен.

Он назвал задержание Богачевой "вопиющей ситуацией".

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, Богачева является гендиректором и совладельцем ООО "Айти Дебаггер" (OOO "AITI DEBAGGER").

Ей принадлежит 80% компании, зарегистрированной в одной из квартир дома 63 по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Остальные 20% принадлежат Михаилу Потепкину.

Компания учреждена 14 апреля 2014 года. Основным видом деятельности компании является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

В сентябре 2018 года Вашингтон объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями. По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

В частности, в список были включены "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и несколько сотрудников этой структуры.

В феврале 2018 Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Среди 13 обвиняемых, наряду с Богачевой, оказались Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".

"Конкорд менеджмент и консалтинг" стала одной из трех компаний, которых спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании обвинил в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Пригожин является генеральным директором компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Россия категорические отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы.