Закон штрафах до 500 тыс. руб. за продажу порошкового алкоголя принят Госдумой

15.10.19 16:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 октября. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении административного штрафа до 500 тыс. рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.

За производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции предлагается наказывать граждан административным штрафом в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается "пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт".

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определённой пропорции преобразуется в алкогольный напиток.

В РФ не проводились исследования по безопасности использования в питании населения такого вида продукции, она не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, а также в большинстве штатов США, говорится в сопроводительных документах.