|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.10.19 16:03
Закон штрафах до 500 тыс. руб. за продажу порошкового алкоголя принят Госдумой
За производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции предлагается наказывать граждан административным штрафом в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.
Должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается "пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт".
В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определённой пропорции преобразуется в алкогольный напиток.
В РФ не проводились исследования по безопасности использования в питании населения такого вида продукции, она не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, а также в большинстве штатов США, говорится в сопроводительных документах.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket