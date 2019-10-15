|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.10.19 16:51
Движение "За права человека" могут ликвидировать за неоднократные нарушения законодательства
"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ, и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека. При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России", – говорится в заявлении движения.
В исковом заявлении Минюста говорится, что поводом для него стали нарушения, обнаруженные в рамках внеплановой проверки", проведенной в 2018 году.
Верховный суд России подтвердил обращение Минюста о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные нарушения законодательства.
"Соответствующий административный иск поступил в суд. Судебное заседание состоится 14 ноября в 14:00 МСК", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Как ожидается, заседание пройдет в открытом для слушателей режиме.
Как ранее сообщили в организации, поводом для обращения в суд стали нарушения, обнаруженные Минюстом в рамках внеплановой проверки в 2018 году.
Одна из главных претензий - несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, вступившим в силу незадолго до проведения съезда. В движении подчеркнули, что тогда Минюст успешно зарегистрировал устав.
"Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя четыре года, во время проведения внеплановой проверки. Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа", - пояснили в движении.
Кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора. Как утверждают в организации, общая сумма штрафов составляет 1 млн 900 тысяч рублей, при этом большая их часть обжалована и в законную силу не вступила.
"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ, и если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека. При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России", - говорится в заявлении движения.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket