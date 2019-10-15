Движение "За права человека" могут ликвидировать за неоднократные нарушения законодательства

15.10.19 16:51

© РИА Новости. Илья Питалев

15 октября. Interfax-Russia.ru – Минюст подал в Верховный суд РФ исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные, по мнению министерства, нарушений законодательства. О получении копии искового заявления сообщили в движении.

"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ, и, если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека. При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России", – говорится в заявлении движения.

В исковом заявлении Минюста говорится, что поводом для него стали нарушения, обнаруженные в рамках внеплановой проверки", проведенной в 2018 году.

Верховный суд России подтвердил обращение Минюста о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные нарушения законодательства.

"Соответствующий административный иск поступил в суд. Судебное заседание состоится 14 ноября в 14:00 МСК", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как ожидается, заседание пройдет в открытом для слушателей режиме.

Как ранее сообщили в организации, поводом для обращения в суд стали нарушения, обнаруженные Минюстом в рамках внеплановой проверки в 2018 году.

Одна из главных претензий - несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, вступившим в силу незадолго до проведения съезда. В движении подчеркнули, что тогда Минюст успешно зарегистрировал устав.

"Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя четыре года, во время проведения внеплановой проверки. Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа", - пояснили в движении.

Кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора. Как утверждают в организации, общая сумма штрафов составляет 1 млн 900 тысяч рублей, при этом большая их часть обжалована и в законную силу не вступила.

"Мы будем активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ, и если потребуется, дойдем до Европейского суда по правам человека. При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России", - говорится в заявлении движения.