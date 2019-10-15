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15.10.19 16:40
Аэропорт Ижевска получил допуск на прием узкофюзеляжного Boeing-737-800
"Сегодня впервые в своей истории "Аэропорт Ижевск" получил регулярный допуск Росавиации для обслуживания Boeing-737-800", - написал Синельников на своей странице в Facebook во вторник.
Он отметил, что пока аэропорт сможет принимать этот тип судов в ограниченном режиме из-за необходимости преодоления ранее наложенных ограничений.
"Но уже совсем скоро мы доведем количество допустимых взлетно-посадочных операций до требуемого уровня", - добавил он.
В приложенном к сообщению письме Росавиации уточняется, что аэропорт сможет принимать Boeing-737-800 и его модификации с 22 октября с ограничением интенсивности полетов в один самолето-вылет в неделю при максимальной массе до 67,8 т и в два самолето-вылета в неделю при максимальной массе до 59,1 т.
Аэропорт "Ижевск" был выделен из авиакомпании "Ижавиа" и зарегистрирован 14 августа. Он принадлежит Удмуртии через Минимущество региона.
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