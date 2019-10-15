Системный оператор предложил включить в нацпроекты соединение энергосистем Сибири и Д.Востока для создания III ценовой зоны

15.10.19 16:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Важным шагом для создания третьей ценовой зоны энергорынка на Дальнем Востоке стало бы соединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока, сказал журналистам председатель правления АО "Системный оператор" Борис Аюев.

"Я считаю, что это в целом идея (создания третьей ценовой зоны - ИФ) правильная и надо расширять пространство конкурентного рынка. И третья ценовая зона или объединение ценовых зон было бы существенным шагом в этом направлении. Но важным элементом является создание конкуренции как через генерацию, так и через улучшение энергетической связи между Сибирью и Дальним Востоком. На текущий момент эта связь отсутствует", - сказал Аюев.

По его словам, линии электропередачи между регионами построены, но Восток работает отдельно от Сибири.

"Важным элементом было бы замыкание их и работа совместная, синхронная с перетоком между Сибирью и Востоком. Это отдельная задача, которой надо заниматься", - заявил Аюев.

По его мнению, это станет фактором улучшения конкуренции, потому что поставщики на Дальнем Востоке могли бы конкурировать с поставщиками Восточной Сибири.

"Было бы полезно дополнить нацпроекты таким проектом как реализация программных мероприятий по соединению Востока и Сибири", - отметил он.

"Средства на это нужны не такие значительные, скорее надо уделить внимание этому вопросу", - считает глава "Системного оператора".

Сейчас российская энергосистема разделена на две ценовые зоны (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь), в которых проводится конкурентный отбор мощности, а также несколько отдельных регионов, где тарифы устанавливаются государством.