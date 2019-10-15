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15.10.19 16:47
Системный оператор предложил включить в нацпроекты соединение энергосистем Сибири и Д.Востока для создания III ценовой зоны
"Я считаю, что это в целом идея (создания третьей ценовой зоны - ИФ) правильная и надо расширять пространство конкурентного рынка. И третья ценовая зона или объединение ценовых зон было бы существенным шагом в этом направлении. Но важным элементом является создание конкуренции как через генерацию, так и через улучшение энергетической связи между Сибирью и Дальним Востоком. На текущий момент эта связь отсутствует", - сказал Аюев.
По его словам, линии электропередачи между регионами построены, но Восток работает отдельно от Сибири.
"Важным элементом было бы замыкание их и работа совместная, синхронная с перетоком между Сибирью и Востоком. Это отдельная задача, которой надо заниматься", - заявил Аюев.
По его мнению, это станет фактором улучшения конкуренции, потому что поставщики на Дальнем Востоке могли бы конкурировать с поставщиками Восточной Сибири.
"Было бы полезно дополнить нацпроекты таким проектом как реализация программных мероприятий по соединению Востока и Сибири", - отметил он.
"Средства на это нужны не такие значительные, скорее надо уделить внимание этому вопросу", - считает глава "Системного оператора".
Сейчас российская энергосистема разделена на две ценовые зоны (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь), в которых проводится конкурентный отбор мощности, а также несколько отдельных регионов, где тарифы устанавливаются государством.
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