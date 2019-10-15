Группа ЧТПЗ будет сотрудничать с компаниями Саудовской Аравии

15.10.19 17:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 октября. Interfax-Russia.ru - Группа ЧТПЗ в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию заключила соглашения о сотрудничестве с промышленными компаниями королевства, сообщает пресс-служба группы.

Подписание документов состоялось на площадке Российского фонда прямых инвестиций.

Соглашение о сотрудничестве подписано между группой ЧТПЗ и Lamar Saudi United Holding Company (Lamar, Саудовская Аравия). Подписи под документом поставили председатель совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров и президент Lamar Лина Нардин.

В рамках соглашения стороны будут определять условия и объемы поставок продукции компаниям Ближнего Востока, возможности создания совместного предприятия и локализации производства в королевстве.

"Группа ЧТПЗ заинтересована в развитии сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами Саудовской Аравии. Компания имеет успешный опыт работы на рынке ближневосточного региона в области поставок бесшовных труб. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить существующие коммерческие связи и расширить присутствие группы ЧТПЗ на этом рынке", - приводятся в сообщении слова Комарова.

Поставка трубной продукции группы ЧТПЗ будет осуществляться компаниям королевства, работающим в сфере добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, очистки воды и атомной промышленности. Одна из них - Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, с которой также в ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании.

Группа ЧТПЗ поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. В 2019 году компания увеличила поставки на зарубежные рынки на 10%.

Все активы группы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP). Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют около 90% ЧТПЗ: Комарову принадлежит 77,3% ЧТПЗ, Федорову - 10,7%, Baunceward Ltd (Дмитрия Мачихина и Максима Анциферова) - 9,8%.