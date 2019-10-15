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15.10.19 17:35

Жители Югры разделились во мнении при выборе варианта герба региона

© РИА Новости. Александр Вильф
15 октября. Interfax-Russia.ru - Общественное слушания по созданию нового герба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжатся, так как жители округа не пришли к единому мнению относительно его вида, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Во вторник состоялось общественное обсуждение, где были представлены результаты опросов и слушаний по новому гербу в муниципалитетах региона.

Так, лидером голосований в соцсетях и на портале "Открытый регион" стал вариант герба с темными медведями-щитодержателями, а также княжеской короной из темно-малинового бархата. Жители же муниципалитетов выбрали вариант герба с золотыми медведями и княжеской короной.

При этом участники обсуждений также выдвинули ряд предложений по изменению эскизов герба, в том числе по пересмотру изображения птицы кат ухуп вой и кедрового венка. Также югорчане предложили внести в герб элементы национального орнамента коренных народов, а медведей заменить на оленей, либо соболей.

"Я предлагаю продолжить процедуру общественного обсуждения, уделив особое внимание мнению представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой.

Кроме того, Максимова предложила создателям герба посетить муниципалитеты региона и встретиться с их жителями, чтобы разъяснить им геральдические правила и принципы создания эскизов герба.

Ранее сообщалось, что власти Югры планируют изменить герб региона, предварительно обсудив его с жителями и экспертами, после чего будет утвержден окончательный вариант новой символики, соответствующий федеральным требованиям, а также истории автономного округа. Общественное обсуждение герба планировалось завершить 15 октября.

Герб Югры - единственный среди регионов Урала, не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ.

В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью "Югра", символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, чего в действительности не происходило. Кроме того, использованный прием "щит в щите" означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.

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