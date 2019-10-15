|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.10.19 17:35
Жители Югры разделились во мнении при выборе варианта герба региона
Во вторник состоялось общественное обсуждение, где были представлены результаты опросов и слушаний по новому гербу в муниципалитетах региона.
Так, лидером голосований в соцсетях и на портале "Открытый регион" стал вариант герба с темными медведями-щитодержателями, а также княжеской короной из темно-малинового бархата. Жители же муниципалитетов выбрали вариант герба с золотыми медведями и княжеской короной.
При этом участники обсуждений также выдвинули ряд предложений по изменению эскизов герба, в том числе по пересмотру изображения птицы кат ухуп вой и кедрового венка. Также югорчане предложили внести в герб элементы национального орнамента коренных народов, а медведей заменить на оленей, либо соболей.
"Я предлагаю продолжить процедуру общественного обсуждения, уделив особое внимание мнению представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой.
Кроме того, Максимова предложила создателям герба посетить муниципалитеты региона и встретиться с их жителями, чтобы разъяснить им геральдические правила и принципы создания эскизов герба.
Ранее сообщалось, что власти Югры планируют изменить герб региона, предварительно обсудив его с жителями и экспертами, после чего будет утвержден окончательный вариант новой символики, соответствующий федеральным требованиям, а также истории автономного округа. Общественное обсуждение герба планировалось завершить 15 октября.
Герб Югры - единственный среди регионов Урала, не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ.
В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью "Югра", символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, чего в действительности не происходило. Кроме того, использованный прием "щит в щите" означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket