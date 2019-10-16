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Необычно много сивучей появилось в этом году в чукотском нацпарке "Берингия"

© РИА Новости. Алексей Филиппов
16 октября. - Ученые отмечают большое количество сивучей в национальном парке "Берингия" на Чукотке, количество этих краснокнижных животных выросло в 2,5 раза.

"В этом году сотрудники национального парка "Берингия" наблюдают особенно крупное скопление сивучей на лежбище на мысе Чукотском. По приблизительным оценкам, численность сивучей, единовременно находившихся на лежбище, достигала 250 особей. Обычно количество сивучей на мысе Чукотский составляет порядка 100 особей", - сообщает пресс-служба нацпарка.

За четыре месяца наблюдений, с июля по октябрь, здесь были замечены как взрослые самцы, так и молодые сивучи, а также самки с детенышами. Максимальная численность животных была отмечена в сентябре. Северные морские львы были замечены и на других участках нацпарка - островах пролива Сенявина, мысе Кыгынин.

Специалисты планируют продолжить наблюдения за лежбищем на мысе Чукотском, проанализировать динамику численности этого редкого вида.

Сивуч (северный морской лев) - крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Распространен в северной части Тихого океана до Калифорнии и острова Хоккайдо на юге. На территории национального парка "Берингия" сивучи появляются обычно не раньше июля и могут задерживаться здесь до ноября.

Количество сивучей уменьшается, поэтому вид внесен в Красную книгу России и международную Красную книгу. Причины сокращения численности пока не ясны, среди возможных называют сокращение кормовой базы, загрязнение океана тяжелыми металлами.

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