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16.10.19 08:44
На Ленфильме покажут фильмы Леонида Менакера
Как сообщает пресс-служба "Ленфильма", в память о режиссере пройдет специальная программа фильмов мастера - "Волшебный фонарь". Вход на все сеансы - свободный.
"Его фильмы "Завещание профессора Доуэля", "Молодая жена", "Последний побег", "Никколо Паганини", "Собачий пир" и другие хорошо знают и любят зрители. Перу Леонида Исааковича принадлежат пять книг, включая, "Леонид Менакер: режиссура - профессия одинокая", - говорится в сообщении.
В этот же день состоится вечер памяти Менакера, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Будет показан фильм-концерт "Город и песня". Картина снята на фоне Ленинграда, черноморского побережья и березового леса при участии артистов Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского мюзик-холла, певиц сестер Федоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.
На вечере соберутся друзья и коллеги Менакера, вдова режиссера - актриса Алла Чернова. Пройдет показ фотовыставки.
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, профессор Университета кино и телевидения Менакер родился 12 сентября 1929 года в Ленинграде. Троюродный брат актера Андрея Миронова.
Скончался 21 апреля 2012 года в Мариинской больнице. Похоронен на кладбище в Комарово.
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