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16.10.19 11:21
Суд арестовал двух подозреваемых в избиении красноярца до смерти
Андрей Шилов, который снимал избиение на камеру мобильного телефона, решением суда был заключен под стражу на два месяца.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шилову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 13 декабря 2019 года", - сказал судья Иван Нарожный.
Перед началом судебного заседания следствие и защитник Шилова попросили провести рассмотрение ходатайства следствия в закрытом режиме, суд просьбу удовлетворил, и до ухода в совещательную комнату представителей СМИ удалили из зала.
Сам Шилов в перерыве отказался общаться с журналистами. "Мне нечего сказать", - ответил он на вопросы, после чего замолчал.
Также суд арестовал на два месяца второго из подозреваемых - Сергея Шмелева.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шмелеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 13 декабря 2019 года", - сказал судья Иван Нарожный.
Перед началом судебного заседания Шмелева провели по коридору суда, где журналисты его, считает ли он себя виновным. "Раскаиваюсь", - ответил Шмелев.
10 октября следователи красноярского главка СКР возбудили уголовное дело по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после того, как избитый двумя приятелями 31-летний житель Красноярска скончался в больнице. Инцидент произошел в середине сентября в доме погибшего. Вначале дело расследовали в полиции, после смерти погибшего оно было переквалифицировано и передано в СКР, подозреваемых задержали.
В интернете появилось видео, где двое молодых людей, испачканных кровью, снимают себя на телефон и показывают мужчину, лежащего в квартире без сознания.
По данным пресс-службы краевого главка СКР, один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения, снятое приятелем подозреваемых.
Участников инцидента удалось идентифицировать через соцсети, в частности, один из них - сын депутата сельсовета в Емельяновском районе края и бывшей судьи. Интернет-пользователей возмутило, что участников инцидента, подозреваемых в убийстве изначально оставили на свободе - под подпиской о невыезде.
В понедельник расследование уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, а во вторник его передали в центральный аппарат ведомства. Расследование находится на контроле краевой прокуратуры.
В связи с изначальной мягкой мерой пресечения жители Красноярска решили устроить сход во вторник вечером у здания краевой прокуратуры, на проспекте Мира собралось несколько десятков человек.
Вышедший к участникам схода и.о. руководителя Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин сообщил, что ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых.
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