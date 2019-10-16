Москва презентует новые цифровые решения на форуме "Открытые инновации"

16.10.19 09:02

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 октября. Interfax-Russia.ru - Москва представит на форуме "Открытые инновации"-2019", который пройдет на следующей неделе, новые технологические проекты для бизнеса, в частности, обновленную онлайн-платформу i.moscow, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"С 21 по 23 октября в инновационном центре "Сколково" пройдет международный форум "Открытые инновации". Его тема: "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". В этом году столица презентует новые цифровые решения в образовании и культуре, ЖКХ, связи, а также технологичные проекты для бизнеса",- цитирует Сергунину в среду пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По ее словам, трехдневная программа включает свыше 150 сессий, которые объединят более 600 спикеров из 90 стран.

"Правительство Москвы традиционно выступает соорганизатором форума. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний", - сказала Сергунина.

Как сообщила заммэра, в рамках деловой программы правительства Москвы запланирована серия мероприятий с бизнес-сообществом, посвящённых развитию экосистемы инноваций в столице.

"Например, 21 октября на панельной дискуссии "Московский инновационный кластер: Маркетплейс для технопредпринимателей" участникам и гостям форума представят обновленную онлайн-платформу i.moscow. Она предназначена для технологичного бизнеса самого широкого профиля: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже успешных компаний",- отметила она.

Как считает Сергунина, московский инновационный кластер - один из приоритетных для столицы проектов в области "новой экономики" и он станет центральной темой московской программы "Открытых инноваций".

"Его задача - объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Это площадка для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, МСП, крупными корпорациями, промпредприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом", - сказала она.

"Основа для их кооперации - как раз информационная платформа i.moscow, аккумулирующая возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера",- добавила заммэра.