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"Уральские авиалинии" в конце декабря откроют рейс из Екатеринбурга в Алма-Ату

© РИА Новости. Павел Лисицын
16 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря открывает новый рейс из Екатеринбурга в Алма-Ату, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Полеты будут осуществляться дважды в неделю: из Екатеринбурга - по пятницам и воскресеньям, из Алма-Аты - по понедельникам и субботам на самолете Airbus A320 вместимостью 156 пассажиров.

Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Ранее прямые рейсы из Екатеринбурга в Алма-Ату не выполнялись.

В настоящее время из аэропорта "Кольцово" ежедневно осуществляются полеты в столицу Казахстана Нур-Султан. Пассажиропоток на этом направлении по итогам трех кварталов 2019 года превысил 35 тыс. пассажиров. Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейсы осуществляет Air Astana.

Казахстан принимает меры для привлечения зарубежных авиакомпаний в свои аэропорты. Страна планирует ввести режим "открытого неба" в аэропортах Нур-Султана, Алма-Аты, Чимкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокчетава, Тараза, Петропавловска и Семипалатинска, говорил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов. Этот режим предполагает либерализацию условий воздушных перевозок для иностранных авиакомпаний.

Атамкулов отмечал, что "в скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как Qatar Airways, Emirates, China Eastern, "Уральские авиалинии", "Победа" и другие".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково".

Флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, два A320neo, пятнадцать А321 и пять А319).

Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

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