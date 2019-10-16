Землетрясение произошло в Бурятии вблизи Северомуйского тоннеля БАМ

16.10.19 09:13

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 октября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,3 был зафиксирован в среду на территории Муйского района Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 5:16 по местному времени (00:16 мск) в точке с координатами 56.29 градусов северной широты 114.09 восточной долготы - на расстоянии 36 км от восточного портала Северомуйского железнодорожного тоннеля БАМ.

Энергетический класс - 11,3. В эпицентре ощущалось 6 баллов, в 16 км от него на железнодорожной станции Таксимо - 4-5 баллов, у восточного и западного порталов Северомуйского тоннеля, а также в поселке Северомуйск - 3-4 балла.

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) был открыт 5 декабря 2003 года. Он проходит сквозь Северо-Муйский хребет, имеет протяженность 15,3 км и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России. В настоящее время обсуждается вопрос строительства второго Северомуйского тоннеля, чтобы увеличить пропускную способность БАМ, поскольку действующий тоннель является однопутным и через него организовано реверсное движение поездов.

Ранее сообщалось, что вспышка сейсмоактивности на севере Бурятии фиксировалась в январе 2015 года. Тогда за месяц вокруг Северомуйска произошло более 150 ощутимых подземных толчков энергетическим классом 9,6 - 13,3. Ученые назвали это явление "роем землетрясений", считая, что оно является альтернативой одному мощному подземному толчку.

С начала 2019 года рядом с Северомуйском зафиксировано порядка 10 подземных толчков.