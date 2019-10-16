"Победа" повысит цены на авиабилеты из зарубежья в РФ на 40% - газета

16.10.19 09:19

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

16 октября. Interfax-Russia.ru - Билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию к концу октября станут дороже на 25 евро из-за включения в их цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов, сообщает в среду газета "Ведомости".

"Билеты на рейсы лоукостера "Победа" из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года", - говорится в публикации со ссылкой на представителя "Победы" Елену Селиванову.

По ее словам, авиаперевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. 25 евро по курсу Центробанка России на 16 октября составляют примерно 1,8 тыс. рублей, уточняет издание.

При этом Селиванова пояснила, что "Победа" исполняет решение Московского городского суда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов.

В России регистрация на стойке не является отдельной услугой, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно, поясняется в статье.

"Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро", - приводит газета слова представителя "Победы".

Селиванова также уточнила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тыс. рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% - это беспрецедентно высокий разовый рост, пишут "Ведомости".