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16.10.19 09:35
ВДНХ запускает бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха
"На ВДНХ с 19 октября начнут проводить бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха. Профессиональный переводчик жестового языка будет знакомить гостей с экспозицией центра славянской письменности "Слово", - говорится в сообщении.
Первая экскурсия состоится 19 октября, затем их станут проводить в один из выходных дней, уточняется на сайте. В одну экскурсионную группу смогут попасть 25 человек.
"Если такие программы окажутся востребованными у наших гостей, то мы запустим их и в других музеях, а также на обзорных экскурсиях выставки", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
Посетителям расскажут об изобретении алфавита, надписях на стенах древних русских храмов, появлении первой типографии. Участников также научат читать каллиграфические надписи. Кроме того, экскурсанты смогут протестировать интерактивные экспонаты выставки, посмотреть авторские мультфильмы с субтитрами и изучить историю каждой буквы при помощи интерактивного алфавита.
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