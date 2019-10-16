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16.10.19 09:40

Международный центр по сохранению редких видов птиц создают на Камчатке

© РИА Новости. Игорь Зарембо
16 октября. Interfax-Russia.ru - Международный центр по сохранению редких видов птиц планируется открыть на Камчатке в сентябре 2021 года, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

"Русский соколиный центр "Камчатка" реализует при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации проект по созданию сети питомников репродукции и сохранения редких видов птиц семейства соколиных. Первый из питомников - Международный центр на Камчатке - планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

"Это будет крупнейший комплекс, включающий многофункциональный орнитологический корпус, облеточную башню, станцию техобслуживания, перепелиную ферму, блоки питания для соколов, вольеры для молодняка", - отмечает пресс-служба.

Предполагается, что в центре будет содержаться около 1 тыс. особей в год. Проект планируется реализовать с привлечением внебюджетных источников и при поддержке Фонда Росконгресс.

В перспективе планируется строительство еще пяти питомников на территориях традиционного обитания кречетов: в Магаданской области, Сахалинской области, Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Республике Алтай.

Проект направлен на восстановление популяции соколов, в частности, наиболее ценного и редкого вида - кречета, создание условий для законного оборота этих птиц, выработки механизмов эффективного противодействия браконьерству и контрабанде.

По оценкам экспертов Минприроды, в течение последних 30 лет в стране фиксируется резкое сокращение популяции птиц семейства соколиных. В начале 90-х годов общая численность на Чукотке и Камчатке оценивалась в 1100-1500 пар. Современную численность соколов предстоит выяснить. По приблизительным оценкам, к 2015 году она упала втрое. Сокращение популяции соколов происходит по многим причинам, среди которых нарушение человеком мест обитания соколов, уменьшение кормовой базы, изменение климата. Наиболее серьезной угрозой состоянию популяций крупных соколов в России, являются растущие объемы браконьерства с целью контрабанды. Для сохранения и восстановления численности соколиных пород птиц принимаются комплексные меры, в том числе в сотрудничестве со странами-партнерами в проектах реинтродукции редких видов птиц.

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