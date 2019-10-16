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Почти 40 млн руб. поступило в Приморье из фонда правительства РФ на выплаты пострадавшим от паводка

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
16 октября. Interfax-Russia.ru - Из резервного фонда правительства РФ в Приморье поступили 39,7 млн руб. для выплат пострадавшим от наводнения жителям региона, сообщила пресс-служба администрации края.

"По информации департамента труда и социального развития края, единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества получат 578 человек, по 100 тысяч руб. за полную утрату имущества - 24 человека", - говорится в сообщении.

Всего по распоряжению правительства РФ на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 млн руб. В муниципальных образованиях края начали формировать дополнительные списки.

По словам специалистов департамента, еще 100 человек получат выплаты по 10 тыс. руб. за подтопленный дом. 50 тыс. руб. получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тыс. руб. - также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не включенные в основной список, получат уже в ближайшее время.

Пострадавшим от паводка жителям края выплачено уже более 75 млн руб.

Летом и в начале осени четыре тайфуна обрушили на край более трех месячных норм осадков, что привело к подтоплению в 17 муниципальных образованиях, затронув более 12 тыс. человек. Из-за сложной паводковой обстановки власти 29 августа ввели в крае режим ЧС.

В крае завершены аварийные и продолжаются восстановительные работы, все социальные учреждения работают в штатном режиме. В Приморье нет домов, признанных непригодными для проживания и требующими ремонта.

Как сообщалось, в начале октября президент РФ Владимир Путин потребовал от органов госвласти регионов, пострадавших летом от паводка, принять меры по предоставлению жилья, организации ремонта жилых помещений, оценке ущерба в отношении жилья и имущества граждан, а также объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Он также потребовал оперативно завершить формирование списков граждан, пострадавших от паводка и имеющих право на получение выплат, и нуждающихся либо в обеспечении новым жильем, либо в капитальном ремонте имеющегося.

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