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16.10.19 09:50
Корпорация развития Дальнего Востока обеспечила инфраструктурой дома работников ССК "Звезда"
"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" обеспечило подачу горячей воды в новые жилые дома на 144 квартиры, введенные в эксплуатацию резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" - ООО "ССК "Звезда", - говорится в сообщении.
Горячая вода поступает в жилые дома по постоянной схеме. Теплом жильцов обеспечат с введением отопительного сезона.
Коммунальные услуги поставляет центральный тепловой пункт (ЦТП-12) мощностью 8,8 Гкал/час, построенный управляющей компанией ТОРа.
Также построена теплотрасса протяженностью 2,8 км, которая соединяет котельную и центральные тепловые пункты в городе Большой Камень.
Кроме того, АО "КРДВ" завершает строительство котельной мощностью 22,4 Гкал/час, рассчитанной на снабжение теплом и горячей водой строящихся в ТОР "Большой Камень" жилых микрорайонов "Шестой", "Парковый" и "Садовый".
На ТОР также завершено строительство подстанции 110 кВ "Садовая" мощностью 80 МВА, которая в результате обеспечит электроэнергией жилые микрорайоны "Шестой", "Парковый", "Садовый", "Пятый" и "Нагорный", а также объекты водо- и теплоснабжения.
На верфи работают около трех тысяч человек, из них больше 80% жители Дальнего Востока. Судостроительный комплекс постоянно наращивает производство количество персонала. Предполагается, что к 2024 году на верфи будут работать свыше 7,5 тыс. человек.
Как сообщалось, по данным АО "КРДВ", на ТОР "Большой Камень" инвестиционную деятельность ведут 19 резидентов с проектами на сумму 263,1 млрд рублей, реализация которых позволит создать более 15 300 рабочих мест, причем свыше 53,7 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 4 533 рабочих места.
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