Корпорация развития Дальнего Востока обеспечила инфраструктурой дома работников ССК "Звезда"

16.10.19 09:50

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

16 октября. Interfax-Russia.ru - Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) подключила к горячему водоснабжению новые жилые дома для работников ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" обеспечило подачу горячей воды в новые жилые дома на 144 квартиры, введенные в эксплуатацию резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" - ООО "ССК "Звезда", - говорится в сообщении.

Горячая вода поступает в жилые дома по постоянной схеме. Теплом жильцов обеспечат с введением отопительного сезона.

Коммунальные услуги поставляет центральный тепловой пункт (ЦТП-12) мощностью 8,8 Гкал/час, построенный управляющей компанией ТОРа.

Также построена теплотрасса протяженностью 2,8 км, которая соединяет котельную и центральные тепловые пункты в городе Большой Камень.

Кроме того, АО "КРДВ" завершает строительство котельной мощностью 22,4 Гкал/час, рассчитанной на снабжение теплом и горячей водой строящихся в ТОР "Большой Камень" жилых микрорайонов "Шестой", "Парковый" и "Садовый".

На ТОР также завершено строительство подстанции 110 кВ "Садовая" мощностью 80 МВА, которая в результате обеспечит электроэнергией жилые микрорайоны "Шестой", "Парковый", "Садовый", "Пятый" и "Нагорный", а также объекты водо- и теплоснабжения.

На верфи работают около трех тысяч человек, из них больше 80% жители Дальнего Востока. Судостроительный комплекс постоянно наращивает производство количество персонала. Предполагается, что к 2024 году на верфи будут работать свыше 7,5 тыс. человек.

Как сообщалось, по данным АО "КРДВ", на ТОР "Большой Камень" инвестиционную деятельность ведут 19 резидентов с проектами на сумму 263,1 млрд рублей, реализация которых позволит создать более 15 300 рабочих мест, причем свыше 53,7 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 4 533 рабочих места.