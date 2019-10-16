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16.10.19 10:02

Аэрофлот закрыл для владельцев "золотых" карт доступ в VIP-залы Магаса и Грозного

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 октября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" с 16 октября закроет бесплатный доступ в бизнес-залы владельцам "золотых" бонусных карт, купившим билеты в эконом-класс, еще в шести городах РФ.

Согласно информации на сайте перевозчика, ограничения вводятся в аэропортах Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В качестве компенсации пассажирам, вылетающих из этих городов рейсами "Аэрофлота", "России" и "Авроры", начислят по 3 тыс. миль.

Как сообщалось, в августе-сентябре "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы 20 региональных аэропортов РФ: Анапы, Краснодара, Владивостока (контролируются структурами Олега Дерипаски), Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове (входят в "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга), Астрахани, Барнауле, Калининграде, Кемерово, Минеральных Водах, Новосибирске, Перми (в составе "Новапорта" Романа Троценко), Архангельске, Новокузнецке, Салехарде, Хабаровске, Якутске, Магнитогорске (не входят в частные холдинги). Проход в залы без дополнительной платы остался только для пассажиров бизнес-класса и участников премиальной программы "Аэрофлота" уровня Platinum.

Источник, близкий к "Аэрофлоту", утверждал, что в регионах РФ доступ пассажира в бизнес-зал обходится перевозчику в среднем в 5-7 тыс. руб., при этом затраты авиакомпании "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг". В Европе на обслуживание одного пассажира в VIP-залах компания тратит в среднем от 25 евро, утверждал собеседник.

Позднее "Аэрофлот" возобновил доступ в VIP-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, затем Краснодара, Анапы и Архангельска. Владельцы этих аэропортов согласились снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах "до приемлемого уровня", объясняли в авиакомпании.

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