Зампостпреда РФ при ООН: нужно подумать над переносом штаб-квартиры организации из США

16.10.19 10:35

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16 октября. Interfax-Russia.ru - Возможно настало время подумать над переносом штаб-квартиры ООН на территорию другого государства, если США не могут выполнять свои обязательства принимающей стороны, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Если для наших американских коллег так сложно или невозможно выполнять свои обязательства, может быть настало время подумать над переносом штаб-квартиры на территорию другого государства, способного это сделать?", - сказал он, выступая на экстренно созванном закрытом заседании Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждалась ситуация с невыдачей американских виз ряду делегаций.

Москва, по словам дипломата, будет исходить из того, что организовывать мероприятия по линии ООН в США чревато риском невыдачи виз.

"Будем исходить из того, что назначать какие-либо встречи, мероприятия, связанные с ООН в США чревато риском невыдачи виз, риском того, что участие делегаций может быть сорвано", - сказал он по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

"Будем ориентироваться на эту данность", - добавил Кузьмин.

По его мнению, аргумент США, что визы некоторым делегатам не выдаются на мероприятия Генассамблеи ООН по соображениям национальной безопасности, является несерьезным.

"Это единственный правовой аргумент, который выглядит смешно. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьезный аргумент. Если государство пребывания аргументирует невыдачу виз интересами национальной безопасности, то может быть нам всем надо помочь сделать США безопаснее, избавив их от ооновского присутствия?", - продолжил Кузьмин.

Дипломат рассказал, что США в ходе своего выступления в комитете ссылались на то, что "они предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виза", а также сообщали, что они не комментируют индивидуальные случаи выдачи виз.

Кузьмин считает, что "в ООН кризис, кризис невыполнения обязательств перед организацией".

Дипломат подчеркнул, что Россия поддерживает инициативу делегаций, предложивших запустить процедуру арбитража между Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания штаб-квартиры Организации из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи.

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между Генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса", - сказал дипломат российским журналистам по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Кузьмин также сообщил, что попросил заместителя Генсекретаря по правовым вопросам Мигелю де Серпа Суарешу опубликовать заявление Гутерриша, которое он озвучил на этом заседании. Сам Гутерриш на заседании не присутствовал.

От делегаций стран-членов Организации в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков ранее на прошлой неделе заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

Представитель РФ Мария Заболоцкая отметила во вторник, что "у делегаций не было подвижек в этом направлении".

"Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - заявила она.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.