Самолет при посадке в Барнауле ушел на второй круг из-за двух лисиц на ВПП

16.10.19 10:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 октября. Interfax-Russia.ru - Барнаульская транспортная прокуратура проверила соблюдения АО "Авиапредприятие "Алтай" требований воздушного законодательства в части содержания в надлежащем состоянии периметрового ограждения аэропорта Барнаул, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно степных лисиц породы "корсак")", - говорится в сообщении.

Установлено, что состояние ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует федеральным авиационным правилам в части требований авиационной безопасности к аэропортам.

"Однако в пределах территории, где обнаружены животные, под периметровым ограждением аэропорта в земле была выкопана яма, через которую возможно несанкционированное проникновение мелких животных", - сказано в сообщении.

Барнаульский транспортный прокурор внес директору АО "Авиапредприятие "Алтай" представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов.