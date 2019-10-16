Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
  
Нельзя помиловать: в РФ вновь заговорили о возвращении смертной казни
   
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
16.10.19 10:53

Самолет при посадке в Барнауле ушел на второй круг из-за двух лисиц на ВПП

© РИА Новости. Виталий Аньков
16 октября. Interfax-Russia.ru - Барнаульская транспортная прокуратура проверила соблюдения АО "Авиапредприятие "Алтай" требований воздушного законодательства в части содержания в надлежащем состоянии периметрового ограждения аэропорта Барнаул, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Основанием для проведения проверки послужила информация экипажа одного из воздушных судов, которому 18 августа текущего года при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе двух небольших животных (предположительно степных лисиц породы "корсак")", - говорится в сообщении.

Установлено, что состояние ограждения аэропорта Барнаул в целом соответствует федеральным авиационным правилам в части требований авиационной безопасности к аэропортам.

"Однако в пределах территории, где обнаружены животные, под периметровым ограждением аэропорта в земле была выкопана яма, через которую возможно несанкционированное проникновение мелких животных", - сказано в сообщении.

Барнаульский транспортный прокурор внес директору АО "Авиапредприятие "Алтай" представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.10.19 15:13
Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в мошенничестве замгендиректора "Аэрофлота"
.
  16.10.19 14:32
"Аэрофлот" просит Мосгорсуд отпустить замгендиректора компании Александрова из СИЗО
.
  16.10.19 13:43
Мосгорсуд подтвердил родительские права участников акции протеста Петра и Елены Хомских
.
  16.10.19 09:35
ВДНХ запускает бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха
.
  16.10.19 09:09
Выставка ретроавтомобилей откроется в Парке Горького 19 октября
.
  16.10.19 09:02
Москва презентует новые цифровые решения на форуме "Открытые инновации"
.
  16.10.19 08:43
Температура в Москве опустилась до минимума с начала осени
.
  15.10.19 15:36
Медведев дал 10 дней на решение вопроса приаэродромных зон в Московском авиаузле
.
  15.10.19 14:11
Видеосюжеты о жизни Пелевина, Станиславского и Высоцкого покажут в московском метро
.
  15.10.19 14:07
Электромобили в Москве освободят от транспортного налога до конца 2024 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket