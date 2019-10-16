Первый центр помощи предпринимателям открылся на Сахалине

16.10.19 10:58

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

16 октября. Interfax-Russia.ru - Первый на острове мультипрофильный центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес" в среду открылся в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Мы хотим свести к минимуму бюрократическую нагрузку на предпринимателей, создать комфортные условия для ведения бизнеса на острова. Теперь не нужно ходить по различным ведомствам, расположенным в разных частях города. Любой предприниматель или человек, только планирующий открыть свое дело, сможет в одном месте получить консультацию по всем интересующим вопросам, и в том числе финансовую поддержку", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Новая площадка создана для удобства владельцев собственного дела. В центре "Мой бизнес" можно получить услуги МФЦ, проконсультироваться со специалистами институтов развития бизнеса, провести встречу с деловыми партнерами и представителями органов власти.

По данным пресс-службы, такие центры открываются в регионах РФ в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и нацелен на улучшение условий для предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, а также на популяризацию предпринимательства.