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16.10.19 11:02

Общественная палата Колымы предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
16 октября. Interfax-Russia.ru - Разрешить молодым семьям брать 2-процентную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке и добавить к льготной категории отцов-одиночек предложила в среду Общественная палата Магаданской области.

"По нынешнему проекту льготой можно будет воспользоваться только для покупки нового жилья или строительства своего дома, что в большинстве населенных пунктов нашей области неосуществимо. Необходимо разрешить молодым семьям брать 2-процентную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке", - говорится в сообщении на сайте Общественной палаты региона, выступившей с предложением по внесению изменений в программу льготной "дальневосточной" ипотеки.

По мнению инициаторов, это изменение необходимо для городов и поселков Дальнего Востока, где "вовсе не строят или крайне мало строят коммерческого жилья и нет возможностей для индивидуального жилищного строительства".

Также Общественная палата области предлагает добавить в качестве льготной категории на получение "дальневосточной" ипотеки отцов возрастом до 35 лет, которые в одиночку воспитывают несовершеннолетних детей.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.

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