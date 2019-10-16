Отопительный сезон начался во всей Сахалинской области

16.10.19 11:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 октября. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон в настоящее время охватил все районы Сахалинской области, все котельные запущены и работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Для ликвидации аварийных ситуаций на островных объектах ЖКХ сформированы 120 аварийно-восстановительных бригад, создан запас материалов и оборудования. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечены резервными источниками энергоснабжения, проведены их проверки и пробные запуски. Необходимые объемы топлива завезены во все муниципалитеты", - говорится в сообщении.

Всего для нужд Сахалинской области ежегодно закупается 480 тыс. тонн угля, поскольку он является основным источником топлива для котельных. Но благодаря строительству и вводу в эксплуатацию газовых котельных объемы использования твердого топлива, предполагается, что с каждым годом будут снижаться.