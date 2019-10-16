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16.10.19 11:10

Новый железнодорожный мост через реку Омь за 2 млрд руб. построят в Омске

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
16 октября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" построит однопутный железнодорожный мост через реку Омь в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), сообщает в среду пресс-служба ЗСЖД.

"Проект общей стоимостью 2 млрд рублей реализуется в рамках инвестиционной программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В планах текущего года - обустройство строительной площадки и отсыпка земляной насыпи. Планируется, что проект будет реализован за два года", - говорится в сообщении.

Соответствующее разрешение Министерства транспорта РФ получено строителями.

Протяженность нового мостового перехода составит 227 м. Предусмотрена повышенная надежность несущих конструкций, ориентированная на пропуск поездов повышенного веса, наличие шумопоглощающих экранов.

"Новое сооружение заменит мостовой переход, который был возведен в 1955 году", - отмечается в пресс-релизе.

Тот расположен на перегоне между станциями Московка и Комбинатская, специализированном под пропуск грузовых поездов, в том числе вывоз продукции Омского нефтеперерабатывающего завода. Старый мост по завершении строительства нового будет демонтирован.

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