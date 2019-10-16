|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.10.19 11:10
Новый железнодорожный мост через реку Омь за 2 млрд руб. построят в Омске
"Проект общей стоимостью 2 млрд рублей реализуется в рамках инвестиционной программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В планах текущего года - обустройство строительной площадки и отсыпка земляной насыпи. Планируется, что проект будет реализован за два года", - говорится в сообщении.
Соответствующее разрешение Министерства транспорта РФ получено строителями.
Протяженность нового мостового перехода составит 227 м. Предусмотрена повышенная надежность несущих конструкций, ориентированная на пропуск поездов повышенного веса, наличие шумопоглощающих экранов.
"Новое сооружение заменит мостовой переход, который был возведен в 1955 году", - отмечается в пресс-релизе.
Тот расположен на перегоне между станциями Московка и Комбинатская, специализированном под пропуск грузовых поездов, в том числе вывоз продукции Омского нефтеперерабатывающего завода. Старый мост по завершении строительства нового будет демонтирован.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket