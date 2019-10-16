|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.10.19 11:44
Три новых министерства созданы в правительстве Оренбуржья
Новое правительство региона будет состоять из 14 министерств, при этом появятся три новых министерства: промышленности и энергетики, цифровой экономики, а также региональной и информационной политики.
Вместе с тем, ликвидированы министерство лесного и охотничьего хозяйства и министерство внутреннего государственного финансового контроля.
Кроме того, у ряда старых министерств будут изменены полномочия.
Также будет вновь создано представительство Оренбургской области в правительстве России в Москве, которое было упразднено два года назад.
Кроме того, парламент области одобрил кандидатуру Сергея Балыкина, внесенную главой региона на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя облправительства.
По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, "главное - не то, как называются органы власти, а те цели, которые они призваны решать на благо региона и на благо оренбуржцев".
"На этом должны быть сосредоточены усилия всех - и представителей исполнительной власти, и депутатского корпуса, и муниципального руководства. Только при условии взаимодействия всех ветвей и уровней власти будут результаты", - подчеркнул Паслер.
Ранее сообщалось, что в единый день голосования 8 сентября Паслера, выдвинутого от партии "Единая Россия", поддержали 406 112 жителей региона (65,94%). Явка по области составила 39,55%. Инаугурация Паслера прошла 18 сентября.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket