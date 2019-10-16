Три новых министерства созданы в правительстве Оренбуржья

16.10.19 11:44

© РИА Новости. Олег Рукавицын

16 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области в среду большинством голосов утвердили новую систему исполнительных органов государственной власти региона, сообщается на портале облправительства.

Новое правительство региона будет состоять из 14 министерств, при этом появятся три новых министерства: промышленности и энергетики, цифровой экономики, а также региональной и информационной политики.

Вместе с тем, ликвидированы министерство лесного и охотничьего хозяйства и министерство внутреннего государственного финансового контроля.

Кроме того, у ряда старых министерств будут изменены полномочия.

Также будет вновь создано представительство Оренбургской области в правительстве России в Москве, которое было упразднено два года назад.

Кроме того, парламент области одобрил кандидатуру Сергея Балыкина, внесенную главой региона на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя облправительства.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, "главное - не то, как называются органы власти, а те цели, которые они призваны решать на благо региона и на благо оренбуржцев".

"На этом должны быть сосредоточены усилия всех - и представителей исполнительной власти, и депутатского корпуса, и муниципального руководства. Только при условии взаимодействия всех ветвей и уровней власти будут результаты", - подчеркнул Паслер.

Ранее сообщалось, что в единый день голосования 8 сентября Паслера, выдвинутого от партии "Единая Россия", поддержали 406 112 жителей региона (65,94%). Явка по области составила 39,55%. Инаугурация Паслера прошла 18 сентября.