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16.10.19 11:56

Общественный транспорт Перми начнут оснащать стационарными валидаторами с 2020г

© РИА Новости. Александр Гальперин
16 октября. Interfax-Russia.ru - Общественный транспорт в Перми с 2021 года за счет установки стационарных валидаторов будет постепенно переходить на бескондукторную систему оплаты проезда, их установку планируется начать в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии.

Эти условия предусмотрены в проекте новых контрактов, которые будут заключаться с перевозчиками в 2020 году. В частности, к началу исполнения контракта в салоне транспорта валидаторы должны быть установлены по одному на каждую дверь, а к 2021 году запланирован постепенный переход на бескондукторную систему оплаты проезда.

Пресс-служба напоминает, что с 2020 года перевозчики в Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. По ожиданиям мэрии, это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.

К участию в аукционах на выполнение маршрутов будут допущены транспортные средства не старше 12 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-3, подходящие для перевозки маломобильного населения, оборудованные мультимедийными информационными системами, а также оформленные в едином стиле.

Помимо этого, предполагается, что доля газовых или электроавтобусов от общего числа транспортных средств у перевозчика должна составлять не ниже 20%.

Проект контракта также предполагает, что перевозчики будут обязаны вести поэтапное планомерное обновление подвижного состава.

Транспортные средства должны будут соответствовать экологическому классу Евро-5, иметь низкий пол, кондиционеры, систему учета пассажиропотока и мультимедийные информационные системы. К концу первого года исполнения контракта доля обновленных транспортных средств должна составлять 25%, а к 2024 году - 60%.

Приступить к работе по новым правилам перевозчики должны в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

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