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16.10.19 12:08
УФСИН подтвердило смерть заключенного в СИЗО Симферополя
"13 октября 2019 года, в 19 часов 50 минут, в одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш., 1968 года рождения (то есть на 51-м году жизни - ИФ), стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти обвиняемого не удалось", - говорится в комментарии ведомства, переданном в "Интерфакс".
"Обвиняемый Ш. с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался амбулаторно в медицинской части учреждения, получал необходимое лечение. Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало", - утверждает управление ФСИН.
"По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы", - заявляет ведомство.
Крымские СМИ ранее во вторник написали о смерти, по их данным, 30-летнего мужчины от инсульта в СИЗО в Симферополе, якобы не дождавшегося адекватной медпомощи.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Крыма сообщили, что проверят эту информацию.
"Мы эту информацию (о смерти заключенного - ИФ) слышали некоторое время назад. Ждем обращение от родственников. Планируем посещение изолятора", - сообщил "Интерфаксу" председатель крымской ОНК Андрей Козарь.
По его данным, жалобы на ситуацию с медпомощью в крымском СИЗО есть. "Очень много жалоб на неоказание медпомощи, некачественное оказание", - сказал Козарь.
На Крымском полуострове всего один следственный изолятор, он переполнен в 1,8 раза и требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, построенных в 1803 и 1965 году, требованиям уголовно-исполнительного законодательства России.
Новое СИЗО - на 1,5 тыс. мест - собираются построить в Симферопольском районе Крыма до 2027 года, вложив более 3 млрд рублей - деньги из федерального бюджета.
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