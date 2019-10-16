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16.10.19 12:08

УФСИН подтвердило смерть заключенного в СИЗО Симферополя

© РИА Новости. Алексей Филиппов
16 октября. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый скончался в симферопольском СИЗО на днях, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, по факту смерти проводится проверка, сообщила пресс-служба УФСИН России по республике Крым и Севастополю во вторник вечером.

"13 октября 2019 года, в 19 часов 50 минут, в одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш., 1968 года рождения (то есть на 51-м году жизни - ИФ), стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти обвиняемого не удалось", - говорится в комментарии ведомства, переданном в "Интерфакс".

"Обвиняемый Ш. с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался амбулаторно в медицинской части учреждения, получал необходимое лечение. Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало", - утверждает управление ФСИН.

"По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы", - заявляет ведомство.

Крымские СМИ ранее во вторник написали о смерти, по их данным, 30-летнего мужчины от инсульта в СИЗО в Симферополе, якобы не дождавшегося адекватной медпомощи.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Крыма сообщили, что проверят эту информацию.

"Мы эту информацию (о смерти заключенного - ИФ) слышали некоторое время назад. Ждем обращение от родственников. Планируем посещение изолятора", - сообщил "Интерфаксу" председатель крымской ОНК Андрей Козарь.

По его данным, жалобы на ситуацию с медпомощью в крымском СИЗО есть. "Очень много жалоб на неоказание медпомощи, некачественное оказание", - сказал Козарь.

На Крымском полуострове всего один следственный изолятор, он переполнен в 1,8 раза и требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, построенных в 1803 и 1965 году, требованиям уголовно-исполнительного законодательства России.

Новое СИЗО - на 1,5 тыс. мест - собираются построить в Симферопольском районе Крыма до 2027 года, вложив более 3 млрд рублей - деньги из федерального бюджета.

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