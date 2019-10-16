Прямое авиасообщение между Крымом и Минводами продлили на зиму

16.10.19 12:16

Фото пресс-службы аэропорта Симферополя

16 октября. Interfax-Russia.ru - Прямое авиасообщение между аэропортами Симферополя (Крым) и Минеральных Вод (Ставропольский край) продлят на весь осенне-зимний период, сообщила пресс-служба симферопольского авиаузла в среду.

"Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Прямые рейсы между городами будут выполнятся дважды в неделю: по средам и воскресеньям, - с 27 октября 2019 по 25 марта 2020 года. Продолжительность полета составит около полутора часов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее такие полеты осуществлялись только в весенне-летнем сезоне.

"Азимут" начал выполнять перелеты между Симферополем в Минводами в июне 2018 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В парке компании 11 "суперджетов" (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16.