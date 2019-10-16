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16.10.19 12:33

Музыкальный фестиваль завершит Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

© РИА Новости. Павел Лисицын
16 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить музыкальный фестиваль, которым завершится Универсиада-2023 в Екатеринбурге, сообщила министр культуры региона Светлана Учайкина.

"Губернатор дал поручение Евгению Львовичу (Горенбургу, директору фестивалей "Уральская ночь музыки" и "Старый новый рок" - ИФ) о подготовке некого музыкального фестиваля, музыкальных событий, которые будут проходить в 2023 году в дни проведения Универсиады. Поскольку Универсиада начнется за две недели до юбилея города и закончится она вот как раз этим замечательным музыкальным фестивалем", - сказала Учайкина на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в среду.

Она добавила, что пока неизвестно в каком формате пройдет фестиваль.

"Что это будет, мы пока не знаем. Мы пока ведем переговоры с лучшими музеями мира. Мы ведем переговоры с лучшими музеями России для того, чтобы приехавшие спортсмены, гости, болельщики могли увидеть в Екатеринбурге в эти дни много чего интересного. И вот одним из кульминационных событий будет нечто, что сейчас придумывает Евгений Львович (Горенбург - ИФ)", - пояснила Учайкина.

По словам директора фестиваля Ural Music Night ("Уральская ночь музыки") Горенбурга, организаторы подготовили предложения по культурной программе Универсиады.

"Мы получили от Евгения Владимировича (Куйвашева - ИФ) задание придумать это месяц назад. Кроме того, есть официальные структуры, так называемые FISU (Международная федерация студенческого спорта - ИФ), которые занимаются Универсиадой. У них есть идея культурной Универсиады, чтобы делать какой-то синтез спорта, соревновательной части и культуры. Мы подготовили собственно предложение, но у меня не было даже возможности пока губернатору доложить. Что будет принято, какое будет мнение, мы пока точно не знаем", - отметил он.

Горенбург уточнил, что проведение такого масштабного мероприятия планируется отработать на площадке "Уральской ночи музыки".

"Мы теперь рассматриваем "Ночь музыки" как некий полигон для Универсиады. И мы будем отрабатывать, площадки будут работать во многом с прицелом на более масштабное событие. Мы точно этим будем заниматься", - сказал он.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

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